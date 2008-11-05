В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило в Автономной Республике Крым штормовое предупреждение на 7-8 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, 7-8 ноября на территории автономии ожидается понижение температуры до 4-9º тепла днем и до 2º мороза – 3º тепла ночью. Помимо этого, к концу недели ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Укргидрометцентр МЧС накануне сообщал о том, что 7-9 ноября в Украине ожидается ощутимое похолодание: температура воздуха снизится на 4-10°.