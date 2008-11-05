Лавринович: повышение минимальной зарплаты не будет отсрочено

Принятый Верховной Радой Украины закон “О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” содержит положения, которые обеспечивают с 1 января 2009 года установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ в интервью журналистам.

А.ЛАВРИНОВИЧ, в частности, выразил свое мнение относительно обвинений народного депутата Олега ЗАРУБИНСКОГО в адрес председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА в фальсификации содержания принятого парламентом антикризисного закона.

«Я не хочу здесь выступать сторонним экспертом, но хочу сказать: принятый антикризисный закон обязывает с 1 января 2009 года обеспечить в Украине минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он отметил, что попытки внести в данный закон положение об отсрочке повышения уровня минимальной зарплаты не были поддержаны, и такого положения в этом документе нет.

«С позиции граждан Украины, принятый антикризисный закон содержит все необходимые параметры по защите малообеспеченных слоев населения», - подытожил А.ЛАВРИНОВИЧ.