Фунт стерлингов упал до 5-летнего минимума

Фунт стерлингов упал до минимального за последние пять лет курса. Так, сегодня за один фунт дают лишь 1,6331 долл.

Падение британской национальной валюты спровоцировано вчерашним заявлением главы Bank of England Мервина КИНГА о том, что экономика страны находится на краю длительной рецессии, пишет The Times.

Как сообщал УНИАН, по данным Британской банковской ассоциации (BBA), число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось в августе на 64%, по сравнению с показателем прошлого года - до рекордно низкого уровня.

Количество одобренных кредитов на покупку жилья в августе составило 21086 единиц. Это ниже июльского показателя – 22239 единиц и на 12 тыс. ниже среднего значения предыдущих шести месяцев.

В докладе ассоциации говорится о снижающем давлении на стоимость жилья в Великобритании. Цены упали более чем на 10% с пикового уровня, достигнутого в прошлом году, поскольку кредитный кризис затруднил получение финансирования.

Общая сумма кредитования в августе составила 2,1 млрд фунтов. Это менее половины общей суммы кредитования в июле.