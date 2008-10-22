Украина надеется начать диалог о безвизовом режиме с ЕС

29 октября Украина и Европейский Союз планируют провести первый раунд консультаций, касающихся перехода к безвизовому режиму.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«29 октября, надеюсь, мы начнем этот диалог», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что в ходе диалога Украина хочет наработать определенные рекомендации или «дорожную карту» для начала конкретной работы по переходу к безвизовому режиму между Украиной и ЕС.

«Мы в состоянии не только одобрять решения, но и реализовывать их», - заявил К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, решение о начале диалога между ЕС и Украиной о переходе к безвизовому режиму, как долгосрочной цели, было одобрено на Саммите ЕС-Украина 9 сентября в Париже. На сегодняшний день Украина имеет с ЕС соглашение об упрощении визового режима, которое действует с начала 2008 года. Граждане ЕС могут находиться в Украине сроком до 90 дней без оформления визы.