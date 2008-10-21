Эксперты прогнозируют рост ВВП в Украине в этом году и в следующем

Инвестиционная компания Concorde Capital понизила прогноз роста реального ВВП с 6,8% до 5,3% в 2008 году, с 6,5% до 4,3% в 2009 году.

Об этом говорится в аналитической записке компании, переданной УНИАН.

Аналитики Concorde Capital понизили также прогноз роста промышленности с 7% до 3% в 2008 году и с 7,5% до 5,9% в 2009 году.

В компании сообщили, что основной причиной понижения прогнозов на 2008 год является резкое падение объемов производства в металлургическом секторе, которое в сентябре 2008 года составило 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2009 году рост экономики замедлится за счет общего снижения темпов роста промышленности, торговли, налоговых поступлений. Негативное влияние на рост экономики окажет также затруднение доступа предприятий и физических лиц к кредитованию.

Concorde Capital сохраняет прогнозы роста потребительской инфляции, который составит 21% в 2008 году и 15% в 2009 году, и промышленной инфляции: 40% в 2008 году и 18% в 2009 году.

Компания понизила прогноз чистого притока прямых инвестиций в экономику Украины с 13,5 млрд. долларов до 10 млрд. долларов в 2009 году на фоне мирового экономического кризиса. Приток портфельных инвестиций в страну также будет незначительным.

Согласно прогнозу Concorde Capital, дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2009 году составит 21 млрд. долларов (9,1% от ВВП) и не сможет быть полностью перекрыт за счет поступлений по финансовому счету. Вследствие этого резервы Национального банка на конец 2009 года составят около 25 млрд. долларов. Недостаток валютных поступлений в экономике будет способствовать дальнейшему удешевлению гривни в 2009 году.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-сентябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 6,9%, в сентябре 2008 года против августа 2007 года - 5,5%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.