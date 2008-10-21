Стельмах о Проминвестбанке: есть деньги - национализируйте

Вопрос сбережений вкладчиков «Проминвестбанка» должен быть решен в кратчайшие сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Вопрос вкладчиков мы должны решить в кратчайшие сроки с тем, чтобы была гарантия вкладчикам и кредиторам. И это главный вопрос, который рассматривался сегодня с разных ракурсов (на заседании СНБО сегодня – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Что касается вопроса возможной национализации «Проминвестбанка», то, по словам В.СТЕЛЬМАХА, тут важно не само решение, а наличие средств на проведение такой национализации.

«Вопрос в том, есть ли деньги на национализацию. Есть деньги – национализируйте. Вопросов нет», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он также сообщил, что «Проминвестбанком» постоянно интересуются потенциальные инвесторы, как иностранные, так и отечественные. И, как сообщил глава Нацбанка, сейчас ряд таких инвесторов проверяется НБУ.