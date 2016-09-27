Следствие назвало причину взрыва миномета на Широком лане
18:11, 27 сентября 2016Общество
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Следствие не выявило неисправностей в отечественном миномете “Молот”, который взорвался во время испытаний 25 июля на полигоне в Николаевской области.
Конструкция міномента не виновата в гибели людей / Фото Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины Николай Шевцов.
По его словам, конструкция миномента не виновата в гибели людей, а виновата одна заряженная мина, которая оказалась неисправной.
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Также Шевцов отметил, что именно одна, а не две мины, как предполагалось ранее, была заряжена в ствол миномета.
Как сообщал УНИАН, 25 июля на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего сразу погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже скончался еще один из раненных.
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