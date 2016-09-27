Председатель ВСЮ объяснил, почему презумпция правоты полицейского может противоречить Конституции
Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк предполагает, что введение презумпции правоты полицейского может противоречить Конституции Украины.
Об этом он заявил журналистам, комментируя инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости введения презумпции правоты полицейского.
«Я думаю, что прежде, чем принять это предложение, нужно достаточно четко посмотреть, насколько это согласуется с процессуальными кодексами, по которым действуют судьи. Вообще у нас действует презумпция невиновности лица, а полицейские также являются лицами. Поэтому, как это будет согласовываться с действующим законодательством, мне сейчас трудно прокомментировать», - сказал - председатель ВСЮ.
По его словам, «нужно выверить саму формулировку (презумпции правоты полицейского) с собственно законодательством, или принять изменения в законодательство, чтобы обеспечить действенность нормы».
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«К сожалению, опыт работы ВСЮ свидетельствует, что принятие изменений в законодательство не всегда согласуется с теми положениями, которые уже есть в законодательстве», - констатировал Бенедисюк.
Кроме того, по его мнению, эта презумпция может противоречить Конституции.
«Я думаю, что здесь речь может идти о том, что обязанность доказывания нарушения переводиться на другое лицо. Мне кажется, что конституционная норма говорит о другом», - отметил председатель ВСЮ.
При этом он напомнил, что ст. 62 Конституции гласит: «Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления».