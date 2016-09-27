Председатель ВСЮ объяснил, почему презумпция правоты полицейского может противоречить Конституции

Об этом он заявил журналистам, комментируя инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости введения презумпции правоты полицейского.

«Я думаю, что прежде, чем принять это предложение, нужно достаточно четко посмотреть, насколько это согласуется с процессуальными кодексами, по которым действуют судьи. Вообще у нас действует презумпция невиновности лица, а полицейские также являются лицами. Поэтому, как это будет согласовываться с действующим законодательством, мне сейчас трудно прокомментировать», - сказал - председатель ВСЮ.

По его словам, «нужно выверить саму формулировку (презумпции правоты полицейского) с собственно законодательством, или принять изменения в законодательство, чтобы обеспечить действенность нормы».

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«К сожалению, опыт работы ВСЮ свидетельствует, что принятие изменений в законодательство не всегда согласуется с теми положениями, которые уже есть в законодательстве», - констатировал Бенедисюк.

Кроме того, по его мнению, эта презумпция может противоречить Конституции.

«Я думаю, что здесь речь может идти о том, что обязанность доказывания нарушения переводиться на другое лицо. Мне кажется, что конституционная норма говорит о другом», - отметил председатель ВСЮ.

При этом он напомнил, что ст. 62 Конституции гласит: «Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления».