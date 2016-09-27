В Одессе фуникулер закрыт до конца года из-за реконструкции Потемкинской лестницы

В Одессе в связи с реконструкцией Потемкинской лестницы приостановлена работа фуникулера на Приморском бульваре до 30 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, в связи с продолжающимся ремонтом Потемкинской лестницы, который начался в мае, работа Одесского фуникулера приостановлена до 30 декабря.

"Учитывая продолжающийся ремонт Потемкинской лестницы, для обеспечения безопасности граждан эксплуатация фуникулера на Приморском бульваре приостановлена", - отметили в мэрии.

Как пояснили в мэрии, специалисты приступили к демонтажу трех лестничных маршей и пролетов: гранитных ступеней, покрытия пролетов и гранитного оформления верхней площадки, которая примыкает к лестнице с Приморского бульвара.

Вывозить плиты ступеней с лестницы не будут, их реставрация проводится на месте.

После выполнения работ по пленочной гидроизоляции основания ступеней, отреставрированные гранитные плиты восстановят на место, на растворную подвижку.

В связи с тем, что гранитные ступеньки местами заходят на 20-50 см в тело парапетов, для их демонтажа были частично разобраны парапеты. В ходе работ специалисты обнаружили, что штукатурное покрытие парапетов ранее было выполнено из цементно-песчаного раствора, которое привело к консервации ракушечника внутри тела парапетов и не давало возможности отдавать ему влагу. Следствием этого стала высокая степень влажности известняка-ракушечника, из которого состоят парапеты, и частичное разрушение кладки камня. Исходя из этого, специалисты решили демонтировать штукатурное покрытие парапетов, местами достигающее 10 см в толщину. После этого кладка известняка будет высушена, утраченные участки восстановлены, а парапеты покрыты гранитными плитами.

На лестничных площадках выполнят обмазочную гидроизоляцию, поверх которой будут укладываться на клеевой основе гранитные плиты. После выполнения работ ограждение передвинут и приступят к ремонтно-реставрационным работам на участке, который сегодня служит проходом по лестнице. Полностью этот участок лестницы будет восстановлен в аутентичном виде за 2-3 месяца.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая в Одессе начался капитальный ремонт знаменитой Потемкинской лестницы. Сроки выполнения работ по договору: май 2016 года - май 2017 года. Общая сметная стоимость объекта составляет более 15 миллионов гривень.

Справка УНИАН. В Одессе фуникулер осуществляет перевозку пассажиров вдоль Потемкинской лестницы - от пассажирского комплекса морвокзала Одесского морского торгового порта к Приморскому бульвару (и в обратном направлении).

Потемкинская лестница построена в 1837-1842 годах по проекту архитектора Ф. Боффо. По его замыслу, лестница - "парадный вход" из морского порта в город.

Она состоит из 192 ступеней, 10 пролетов, длиной – 142 и высотой 24 метра. Имеет особенность: при взгляде сверху вниз видны лишь площадки, а снизу вверх - только ступени, а парапеты, расположенные по обе стороны лестницы, кажутся параллельными. Основание лестницы - 21 метр, оканчивается она шириной в - 12,5 метра.