"Пить я больше не буду!": появилось видео, как в ВДВ перевоспитывают "аватаров"
13:58, 27 сентября 2016Общество
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В сети появилось видео "воспитательной работы" с пойманными на употреблении алкоголя ("аватарами" - Ред.) солдатами 79-й отдельной аэромобильной бригады, базирущейся в Николаеве.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
На видео попавшиеся на пьянстве солдаты маршируют по плацу.
Так, военные-"аватары" маршируют по речевку: "Пить! Я! Больше! Не буду!".
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