"Пить я больше не буду!": появилось видео, как в ВДВ перевоспитывают "аватаров"

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

На видео попавшиеся на пьянстве солдаты маршируют по плацу.

Так, военные-"аватары" маршируют по речевку: "Пить! Я! Больше! Не буду!".

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