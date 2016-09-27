В Умань приехали уже более 2,5 тысяч хасидов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Уманском отделе полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, массовый приезд хасидов в Умань начался вечером 26 сентября.

По предварительным данным, на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана в город Умань Черкасской области в этом году ожидается приезд более 30 тысяч паломников из 20 стран мира. Из них больше всего - до 80% - граждане Государства Израиль и США.

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Как сообщал УНИАН, в городе уже начали работать сводные отряды правоохранителей и спасателей, которые круглосуточно будут обеспечивать безопасность паломников

В 2015 году в Умани в праздновании иудейского нового года Рош-га-Шана приняли участие около 30 тыс. паломников-хасидов, из них 64 женщины и 3161 ребенок. Паломники приехали из 21 страны.

Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будут отмечать 2-3 октября.