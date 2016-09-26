В Николаевской области чиновник отдал землю умершему 13 лет назад человеку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что спецслужбы раскрыли механизм незаконного выведения земельных участков из государственной формы собственности на территории одного из районов Николаевской области.

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«Служащий одного из райотделов Госгеокадастра провел государственную регистрацию трех земельных участков общей площадью 48,5 гектара ориентировочной стоимостью один млн грн и зарегистрировал право постоянного пользования ими за человеком, который умер в 2003 году», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.