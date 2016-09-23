Главарь "ЛНР" Плотницкий подтвердил смерть своих родителей

Об этом сообщает РИА Воронеж.

Плотницкий в четверг сообщил о гибели родителей на пресс-конференции, чтобы прекратить слухи вокруг семьи.

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"Да, действительно, я подтверждаю, что на минувшей неделе вся наша семья провела в последний путь моих родителей - отца и мать", - сказал он.

Агентство сообщает, что днем ранее смерть Плотницких подтвердили в институте Склифосовского, где они умерли.

Как сообщал УНИАН, родители главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, которые проживали в Воронеже, скончались от отравления грибами. В частности, пожилые супруги, которое проживало в воронежском поселке Подгорное, госпитализировали в больницу с симптомами отравления неделю назад, во вторые выходные сентября. Вскоре Плотницких перевезли в московскую больницу. Но несмотря на усилия врачей, пенсионеры через несколько дней умерли.