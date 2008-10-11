Вадул-Сиретская таможня просит у Тимошенко защиты от депутатов БЮТ

Руководство Вадул-Сиретской таможни (Черновицкая область, украинско-румынская граница) заявляет о продолжительном ведомственном и политическом давлении на него со стороны «отдельных» работников Гостаможслужбы и народных депутатов от БЮТ с целью отстранение и призывает немедленно вмешаться в ситуацию премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, народных депутатов, руководства Черновицкого областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в переданному агентству обращении в адресу главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО, руководителя фракции БЮТ в Верховной Раде Ивана КИРИЛЕНКО, народных депутатов Украины и руководства Черновицкого облсовета, которое подписали руководитель Вадул-Сиретской таможни, генерал таможенной службы, бывший первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины, депутат Черновицкого областного совета от БЮТ Николай САЛАГОР, начальники отделов и секторов таможенного пункта «Порубное» этой таможни: депутат Черновицкого облсовета Роман ВАНЗУРЯК, депутаты Глыбоцкого райсовета Иван ЖИЖИЯН и Петр ТОФАН, а также заместитель начальника Кельменецкой таможни, депутат Сторожинецкого райсовета Дмитрий ПОПАДЮК.

«В течение последних нескольких месяцев, - говорится в обращении, - отдельными работниками Гостаможслужбы Украины осуществляется попытка рейдерского отстранения как руководства таможни, так и руководителей среднего звена и в первую очередь депутатов местных советов, которые являются внепартийными, однако входят во фракцию БЮТ. Руководство Государственной таможенной службы инициировало 14 проверок, которые в результате не выявили никаких грубых нарушений со стороны работников таможни, в то же время в докладных и служебных записках умышленно искажалось действительное положение дел, искажались факты и подавалась неправдивая информация. Как правило, проведение данных проверок поручалось «таможенникам», которые работают в таможенной системе несколько месяцев, не являются специалистами, но четко выполняли незаконные указания отдельных руководителей Гостаможслужбы».

По словам авторов обращения, после этого на Вадул-Сиретский таможне «осуществляются отстранение от должностей разных уровней профессионалов с многолетним стажем и государственными отличиями, запугивание, травля сотрудников, ветеранов таможенной службы с целью втягивания их в противоправную деятельность».

Руководители этой таможни утверждают, что «первые попытки подчинить Вадул-Сиретскую таможню в собственных контрабандных целях осуществлялись депутатом Верховной Рады Украины, ныне уже бывшим членом фракции БЮТ Игорем РЫБАКОВЫМ и членами его команды», однако «в результате принципиальной позиции начальника таможни Николая САЛАГОРА эти попытки оказались тщетными».

Руководители Вадул-Сиретской таможни также поражены тем обстоятельством, что с момента назначения именно по квоте БЮТ председателем Государственной таможенной службы Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО началась «полная кадровая вакханалия, на руководящие должности в таможнях стали назначать людей, которые не только не являются профессионалами, но еще и имеют криминальное прошлое».

Н.САЛАГОР со своими коллегами по таможне отмечает, что это делается в то время, когда «благодаря усилиям руководства и всего коллектива Вадул-Сиретской таможни объективные показатели работы возросли за последние несколько лет в 2,5-3 раза, никогда за всю историю таможня не достигала таких результатов по наполнению бюджета, пресечены и разрушены разные нелегальные схемы в сфере таможенного дела».

Обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, буковинские таможенники утверждают, что «практически весь коллектив Вадул-Сиретской таможни поддерживал инициативы и программные принципы БЮТ, верил в справедливость, за которую нужно бороться, но практика последних событий прямо указывает обратное».

«Мы, работники Вадул-Сиретской таможни – депутаты местных советов постоянно работали на защиту экономических и законных интересов нашего государства, но сейчас находимся в ситуации, где в силу политического давления не можем защитить свои права и свободы», - подчеркивают авторы обращения.

Таможенники Буковины просят премьер-министра «изучить ситуацию, дать правовую оценку и положить конец всем проявлениям давления и политического насилия» по отношению к ним.

Таможенники также заявляют, что в случае игнорирования и непринятия соответствующих мер, в знак протеста они готовы уйти из своих должностей и сложить с себя депутатские полномочия.