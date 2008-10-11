10 октября на первом этаже административного здания Винницкого городского совета открылся Центр административных услуг "Прозрачный офис".

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие «Прозрачного офиса» состоялось при участии председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константина ВАЩЕНКО, руководства области и города.

В левом крыле первого этажа будут проводить личный прием граждан городской председатель, его заместители и начальники управлений. В правом крыле "Прозрачного офиса" будут работать не только представители власти, но и всех смежных служб, чтобы достичь организационного единства в предоставлении услуг винничанам, отмечалось во время церемонии открытия.

Обратившись в офис, предприниматели и субъекты хозяйствования будут иметь возможность не более чем за два визита осуществить регистрационные процедуры и оформить документы разрешительного характера, определиться с условиями и сроками их получения.

"До этого открытия чиновники работали не совсем публично, все решения принимались в кабинетах, и я категорический противник такого подхода. Главное задание создания такого офиса - вынести все, чем занимается сегодня власть, в публичное пространство", - прокомментировал соответствующее нововведение в работе Винницкого городского совета мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

По его словам, раньше винничанам, которые приходили в мэрию, чтобы решить те или иные проблемы, приходилось тратить время из-за беготни по этажам. Как правило, это вызывало очереди и бесконтрольность, что негативно влияло на качественный уровень тех услуг, которые должна предоставлять власть. Именно поэтому было принято решение о переводе чиновников руководящего состава на первый этаж для работы с посетителями.

Теперь весь этаж превратился в открытое пространство, наподобие «open space» - где все помещения разделены лишь стеклянными перегородками. Рабочие места работников не отделяются вообще.

Вход на другие этажи будет осуществляться по электронным пропускам через специальные турникеты. "Мы хотим, чтобы человек получил на первом этаже все то, за чем он пришел к городской власти. Если мы сделаем сочетание двух систем, когда одни чиновники будут принимать людей на первом этаже, а другие в своих кабинетах - мы никогда не искореним коррупцию, и опять будут изыскиваться способы «решения вопросов» подальше от человеческих глаз. Поэтому первый этаж будет этажом обслуживания граждан, а в остальные помещения мэрии вход ограничен", - сказал В.ГРОЙСМАН.

Над реализацией данного проекта Винницкая мэрия работала более года