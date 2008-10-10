С 15 января в Германию можно будет летать за 199 гривен

«Визз Эйр Украина» с 15 января начнет выполнять международные авиаперелеты из Украины в Германию и Великобританию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции член совета директоров авиакомпании «Визз Эйр Украина» Наталья КАЗМЕР.

С 15 января компания открывает международные рейсы по маршрутам Киев-Дортмунд (четыре раза в неделю), Киев-Кельн (три раза в неделю), Львов-Лондон (Лутон) (четыре раза в неделю) и Львов-Дортмунд (три раза в неделю).

По словам Н.КАЗМЕР, билеты на эти рейсы в продаже до сегодняшнего дня по ценам начиная от 199 грн. в Дортмунд и Кельн и 299 грн. – в Лондон (в одну сторону с учетом всех налогов и сборов). В то же время перелет из Лондона во Львов будет облагаться дополнительным британским налогом в размере 400 грн.

Кроме того, по словам Н.КАЗМЕР, с 15 октября «Визз Эйр Украина» будет осуществлять чартерные перелеты в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. По словам Н.КАЗМЕР, это является дополнительным бизнесом для компании.

Кроме того, она отметила, что компания получила назначение на полеты в Тбилиси и Катовице, однако пока компания не будет осуществлять полеты туда. По данным Н.КАЗМЕР, это связано с тем, что обслуживание в аэропорту Тбилиси очень дорогое, «в пять раз больше, чем мы ожидали», поэтому компания с ее ценовой политикой не может это себе позволить.

Что касается Катовице, по ее данным, на сегодня еще не ясна позиция польских властей.

По поводу ранее заявленных планов о полетах в Милан Н.КАЗМЕР сообщила, что эти полеты не начаты из-за необходимости получения межгосударственных соглашений.

Она также отметила, что компания планирует объявить о следующей серии новых рейсов, которые планируется начать с лета 2009 года.

Также Н.КАЗМЕР отметила, что несколько изменилось расписание на внутренних рейсах, в частности, на зиму будут прекращены полеты в Одессу, снижено количество рейсов в Симферополь, увеличено во Львов.