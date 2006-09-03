Кивалова наградили орденом

Продолжаются празднования по случаю 212 годовщины дня города Одессы. Сегодня там открыли церковь Святой Татьяны. Деньги на храм дал Сергей Кивалов, который заверил, что средства давали студенты, преподаватели Одесской национальной юридической академии и жители города. Дочь Кивалова также зовут Татьяной.

Кивалов получил награду от УПЦ МП и орден Архиепископа Радонежского от Архиепископа Московского и всея Руси Алексея. Освятил церковь Киевский Митрополит Владимир.

5 канал