Неделя в цифрах

1 украинецпогиб и 1 был ранен в результате обвала многоуровневой парковки в Тель-Авиве, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на украинское посольство в Израиле.

3 членов экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-20М», стартовавшего 7 сентября от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю, сообщают в подмосковном Центре управления полетами.

5 лет налоговых каникул предлагает установить Министерство финансов Украины для новосозданных предприятий, сообщают в ведомстве.

5 и 7 лет лишения свободы присудил Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для четырех крымских татар, обвиненных в связях с запрещенной в России исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир». Украина потребовала немедленной отмены этого приговора.

7 народных депутатов, избранных в середине июля на промежуточных выборах в парламент в одномандатных округах, принесли присягу в Верховной Раде.

12 судей с оккупированных территорий Донбасса были уволены Верховной Радой за нарушение присяги.

20 женщин были обмануты брачным аферистом в Киевской, Кировоградской и Одесской областях, сообщают в Национальной полиции. Преступник выманил у жертв свыше 150 000 долларов.

36% украинцевничего не знают о помощи ЕС Украине, говорится в исследовании Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» по заказу телеканала 1+1. В то же время, почти 40% украинцев считают, что Европейский союз поддерживает украинский бизнес из собственных корыстных побуждений.

38 судов, которые заходили во временно оккупированный Крым, были оштрафованы на общую сумму почти 240 000 гривен Государственной пограничной службой Украины, сообщают в ведомстве.

40 самолетов европейского концерна Airbus на сумму 6,5 миллиардов долларов приобрели 3 вьетнамские авиакомпании, сообщают иностранные СМИ.

57 обысков в Киеве, Кривом Роге, Кропивницком и Днепре, после которых была разоблачена крупная наркогруппировка, провели сотрудники прокуратуры города Киева и Внутренней безопасности Министерства внутренних дел, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

73 российских телеканалабыли исключены за два последних года из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, сообщают в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

78% падения продаж бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке зафиксировано в Украине за год, сообщают в ассоциации «Укравтопром».

80% отделений «Укрпочты» (более 9 000 отделений) не имеют ни одного компьютера, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.

118 деклараций подано в системе электронного декларирования, сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак. По состоянию на начало августа в системе было зарегистрировано 816 пользователей.

120 тяжело больных канадцев воспользовались своим правом на эвтаназию после того, как в 2015 году был принят соответствующий закон, сообщают иностранные СМИ. Больше всего закон об эвтаназии использовался в провинциях Онтарио и Британская Колумбия.

162 разведчика погибли и 632 получили ранения на Донбассе за время проведения АТО, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

200 метров составит длина и 3,5 метра – высота забора, который начала строить Норвегия на границе с Россией в районе пропускного пункта Стурскуг-Борисоглебский, сообщают иностранные СМИ.

378 уголовных дел в отношении своих сотрудников открыла Государственная фискальная служба с начала 2016 года, сообщают в ведомстве. 69 из них – по фактам взяточничества.

461 материал, собранный с марта 2014 по август 2016 года в ходе расследования фактов отмывания средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами, направила в правоохранительные органы Государственная служба финансового мониторинга Украины, сообщают в ведомстве. По этим материалам сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 199,4 млрд грн.

1 100 патрульныхсоставляет дополнительный набор в патрульную службу Национальной полиции, стартовавший в пяти городах, сообщают в Нацполиции.

30 000 мусорных свалок и полигонов для отходов насчитывается в Украине, но информация о них отсутствует, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. По его словам, официально органы местной власти и Минэкологии располагают информацией только о 2600 свалках.

177 700 военных и сотрудников Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий с начала проведения АТО, сообщают в Минобороны.

430 000 долларов убытков – по неофициальным предварительным подсчетам - понес телеканал «Интер» в результате пожара в одном из офисов, сообщают в компании «Национальные информационные системы».

7 500 000 гривен – в такую сумму (со скидкой от застройщика) обошлась покупка в центре Киева новой квартиры, общей площадью 192 квадратных метра, народным депутатом Сергеем Лещенко. В результате общественного резонанса, вызванного этой сделкой, журналисты обнаружили, что парламентарий может быть собственником еще 3 квартир в столице.

109 500 000 доллароввыручила Украина в январе-августе 2016 года в результате экспорта электроэнергии, сообщают в Государственной фискальной службе. Это на 6,6% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

130 000 000 евро дохода до 2030 года смогут ежегодно генерировать солнечные электростанции, строительство которых планируется в 10-км зоне на юг от Чернобыльской АЭС, сообщают в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

594 900 000 долларов Украина заплатила России за импортированный каменный уголь и антрацит, сообщают в Государственной фискальной службе. Всего за январь-август 2016 года Украина импортировала твердого топлива из разных стран на 902 200 000 долларов.

15 000 000 000 долларовстоила Украине потеря российского рынка, долгое время служившего ключевым для украинских товаров, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Маргарита Андреева