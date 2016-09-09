Прокуратура провела обыски по делу о хищении денег при реконструкции НСК "Олимпийский"

18:58, 09 сентября 2016
Общество
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Столичная прокуратура провела обыски и изъяла финансовую документацию на ряде предприятий в Киеве и Одессе, которые были задействованы в реконструкции столичного НСК "Олимпийский" во время подготовки к Евро-2012.

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец. «Обыски прошли в рамках открытого ранее, но не завершенного должным образом уголовного производства относительно нецелевого расходования государственных средств. Изъята финансово-хозяйственная документация, которая касается закупки и установки светодиодных электронных табло и кресел по завышенной стоимости», - сообщила Максимец и отметила, что в настоящее время «речь может идти о сумме ущерба в 9,2 млн грн».

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По ее словам, изъятые документы отправлены на экспертизу, по результатам которой сумма ущерба будет уточнена.

«Также после этого будем выходить на конкретных должностных лиц, виновных в сделках, чтобы предъявить им обвинения», - сказала представитель столичной прокуратуры.

Она сообщила, что уголовное производство открыто по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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