Прокуратура провела обыски по делу о хищении денег при реконструкции НСК "Олимпийский"

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец. «Обыски прошли в рамках открытого ранее, но не завершенного должным образом уголовного производства относительно нецелевого расходования государственных средств. Изъята финансово-хозяйственная документация, которая касается закупки и установки светодиодных электронных табло и кресел по завышенной стоимости», - сообщила Максимец и отметила, что в настоящее время «речь может идти о сумме ущерба в 9,2 млн грн».

Читайте такжеВ ГПУ озвучили сроки экстрадиции Каськива в Украину

По ее словам, изъятые документы отправлены на экспертизу, по результатам которой сумма ущерба будет уточнена.

«Также после этого будем выходить на конкретных должностных лиц, виновных в сделках, чтобы предъявить им обвинения», - сказала представитель столичной прокуратуры.

Она сообщила, что уголовное производство открыто по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").