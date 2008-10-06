Киевское метро вернет «голубые» жетоны

В Киевском метрополитене при введении новых тарифов на проезд будут действовать жетоны образца 2000 года, использовавшиеся до последнего повышения цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

«Киевский метрополитен» - предприятие бережливое. Поэтому в 2000 году, когда было последнее повышение цен с 30-ти до 50-ти копеек и был обмен жетонов, эти жетоны сохранены. И сегодня они у нас в наличии имеются в достаточном количестве. Поэтому, если таки будет принято решение о повышении тарифов, то с первого дня нового тарифа в оборот будут выпущены эти «новые» жетоны», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Он подчеркнул, что, скорее всего, после повышения цен на проезд жетонами будут пользоваться значительно в меньшей степени и, скорее всего, гости столицы. Предполагается, что население Киева в основном перейдет на использование месячных, квартальных, годовых проездных билетов.

Начальник метрополитена сообщил, что жетоны, которые используются в настоящее время и останутся на руках у населения к моменту повышения цен на проезд, можно будет обменять на новые.

«Те жетоны, которые останутся у населения к этому времени и не будут использованы, они будут обменены по курсу на новые жетоны. Если это будет 2 гривни, то 4 жетона к одному, гривня – два к одному», - пояснил П.МИРОШНИКОВ.