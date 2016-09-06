Стало известно, когда начнут судить командующего ЧФ России Витко, обеспечившего оккупацию Крыма

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, Главная военная прокуратура осуществляет поддержку государственного обвинения в уголовном производстве в отношении Ветка за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Судебное заседание по указанному уголовном производству против Витко в качестве обвиняемого назначено на 26 сентября в 12:00 в Днепровском райсуде Киева по адресу: ул. Кошица, 5, зал судебных заседаний №7.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Главная военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Витко.

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Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене); ч. 3 ст. 27, ст. 113 (организация диверсии); ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 437 (подготовка, планирование и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Витко с 20 февраля по 21 марта 2014 года как командующий ЧФ РФ организовал и обеспечил совершение подчиненными ему военнослужащими флота оккупации Крыма и повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение. Также он спланировал, подготовил и принял непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины, что привело к нарушению территориальной целостности страны и причинению убытков в виде потери всех объектов государственной собственности общей стоимостью более 1 триллиона гривень. Кроме того, командующий ЧФ РФ лично подстрекал украинских офицеров к совершению государственной измены.

В апреле Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Витко, а в мае - на его заочное осуждение.