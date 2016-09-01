Под присмотром Гордийчука: в военном лицее имени Богуна отпраздновали 1 сентября (фоторепортаж)

Праздник первого звонка проходил под председательством генерал-майора Вооруженных сил Украины, начальника лицея, героя Украины Игоря Гордийчука.

Также на мероприятии присутствовал лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Как сообщал УНИАН, также сегодня министр обороны Украины Степан Полторак побывал на торжествах по случаю Дня знаний в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского.

Во время торжеств министр напомнил курсантам, что враг меняет тактику каждый день, поэтому украинские военные должны быть готовы к изменениям и угрозам.