Под присмотром Гордийчука: в военном лицее имени Богуна отпраздновали 1 сентября (фоторепортаж)
16:14, 01 сентября 2016Общество
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В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна сегодня состоялось празднование Дня знаний.
Начальник лицея герой Украины Игорь Гордийчук / Фото УНИАН
Праздник первого звонка проходил под председательством генерал-майора Вооруженных сил Украины, начальника лицея, героя Украины Игоря Гордийчука.
Также на мероприятии присутствовал лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
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Как сообщал УНИАН, также сегодня министр обороны Украины Степан Полторак побывал на торжествах по случаю Дня знаний в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского.
Во время торжеств министр напомнил курсантам, что враг меняет тактику каждый день, поэтому украинские военные должны быть готовы к изменениям и угрозам.
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