Глава Измаильской РГА о вывозе ромов из Лощиновки: администрация подготовила транспорт

Об этом в эфире "112 Украина" рассказала глава Измаильской РГА Валентина Стойкова.

"Достигнута договоренность, что ромские семьи самостоятельно покинут село. Для них с утра будет подготовлен транспорт и они выедут. Это было самостоятельное решение – они сами понимают, что дальше в этом селе жить не смогут. И наша задача обезопасить их", - сказала Стойкова.

Она отметила, что по состоянию на вчерашний вечер ситуация была спокойной. "Идет следствие, возбуждено уголовное дело в связи с беспорядками, по разрушению и уничтожению чужого имущества", - рассказала Стойкова.

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Глава Измаильской РГА также рассказала, что из восьми семей, которые жили в Лощиновке, только две имели собственную недвижимость, остальные арендовали жилье.

Стойкова сказала, что администрация Измаильского района берет на себя решение проблемы и будет заниматься расселением этих людей.

Она также уточнила, что подозреваемый в убийстве ром вначале сознался в содеянном, затем отказался от своих слов. Сейчас он находится в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. «Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Односельчане стали громить дома, где живут ромы. В результате один дом был подожжен, в других - повреждена мебель, выбиты стекла. Никто из представителей ромской национальности не пострадал», – сказали в полиции.