Президент помиловал 104 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о помиловании 104 осужденных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, среди помилованных – 22 женщины и 82 мужчины. Из них – 52 человека молодого и 10 человек преклонного возраста, 6 инвалидов, 3 участника войны, 1 пострадавший от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 12 многодетных и т.п.

Всего, по данным Службы по вопросам помилования, с начала года Президент подписал 8 указов о помиловании 679 человек. При этом 403 осужденным была сокращена основная мера наказания, 276 освободили от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания.