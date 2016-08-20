Суд арестовал с правом заставы задержанного за взятку чиновника Госслужбы по делам участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, такое решение суд вынес сегодня.

Читайте такжеВ Киеве задержали чиновника Госслужбы по вопросам АТО во время получения взяткиТакже сегодня Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении должностному лицу. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды").

Напоминается, что злоумышленник был задержан во время получения 230 тыс. грн неправомерной выгоды. Указанные средства он получил от коммерческой структуры за победу в конкурсных торгах относительно выполнения работ по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Государственной аудиторской службе заявили, что Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО переплатила почти 20,5 млн грн за услуги по психологической реабилитации пострадавших бойцов.