Суд арестовал с правом заставы задержанного за взятку чиновника Госслужбы по делам участников АТО
Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн чиновнику Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, который получил 230 тыс. грн взятки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, такое решение суд вынес сегодня.
Читайте такжеВ Киеве задержали чиновника Госслужбы по вопросам АТО во время получения взяткиТакже сегодня Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении должностному лицу. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды").
Напоминается, что злоумышленник был задержан во время получения 230 тыс. грн неправомерной выгоды. Указанные средства он получил от коммерческой структуры за победу в конкурсных торгах относительно выполнения работ по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.
Как сообщал УНИАН, 17 августа в Государственной аудиторской службе заявили, что Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО переплатила почти 20,5 млн грн за услуги по психологической реабилитации пострадавших бойцов.