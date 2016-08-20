В Запорожской области избили капеллана добровольческого батальона и двух волонтеров

16:45, 20 августа 2016
Общество
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В городе Васильевка Запорожской области злоумышленники избили капеллана 8-го отдельного добровольческого батальона «Украинская добровольческая армия «Аратта» Михаила Ильницкого и двух волонтеров.

/ intertat.ru

Как сообщается на странице батальона в Facebook, нападение на капеллана и волонтеров было совершено вечером 19 августа на АЗС.

"Нападение было спланировано. Капеллан и волонтеры остановились на заправке, сразу за ними подъехал мотоцикл с российскими номерами, а минутой позже машина. Бандиты порезали колеса на микроавтобусе, на котором ехали домой капеллан и наши друзья, и причинили им тяжелые побои", - отмечается в сообщении.

Волонтеры были госпитализированы, священник пострадал минимально.

В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Запорожской области сообщили об открытии уголовного производства по факту нападения на священника и волонтеров.

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Как отметили в полиции, 19 августа на АЗС в Васильевке произошел конфликт между местным жителем и жителями Львовской области. Сообщение в полицию о ссоре на АЗС поступило в 21:30.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Было установлено, что на территорию АЗС заехали выпить кофе три волонтера из Львовской области и их водитель. В это же время туда на скутере подъехал местный житель 1994 года рождения со своей девушкой. На скутере парень прикрепил муляж номера «777», где был нарисован флаг РФ.

Заметив это, к нему подошли двое львовян, после чего между ними и скутеристом возник конфликт. Последний позвонил своим знакомым, которые вскоре подъехали к АЗС.

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«После этого водитель скутера несколько раз ударил 56-летнего жителя города Жидачов. Его пытался защитить 51-летний житель Стрыя, но тоже получил побои», - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Личности участников происшествия установлены. Продолжается досудебное расследование уголовного производства.

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