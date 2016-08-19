Аваков объясняет значительный рост преступности прекращением закрытия нераскрытых дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Харькове.

Аваков признал, что в Украине растет уровень преступности, объяснив это более качественной работой следователей, которые прекратили безосновательно закрывать уголовные производства или вообще не вносить события в ЕРДР.

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"В последнее время много спекуляций о том, что растет преступность. Это действительно так: по статистике, на 30-40%. Но правда и в том, что мы перестали, как раньше, закрывать нераскрытые преступления, перестали не вносить в реестры", - сказал Аваков.

По словам министра, закрываются "только те дела, по которым были завершены производства или нет состава преступления, и это дает колебания в статистике".