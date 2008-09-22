На презентацию Театра им. А.П.Чехова заглянут Джон Малкович и Кевин Спейси

25 сентября в г. Ялте состоится презентация Театра им. А.П.Чехова, которую посетят западные звезды театра и кино: Джон Малкович, Кевин Спейси, драматург Том Стоппард. Повод для презентации - окончание реставрации театра им. А.П.Чехова в Ялте и Дома писателя «Белая дача». Реставрация была проведена Национальной Резервной Корпорацией, владельцем которой является Александр Лебедев. В программе презентации предусмотрена пресс-конференция, ориентировочно в 15-45. Нужна аккредитация. Телефон: 80674303152.