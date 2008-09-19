Российский фондовый рынок поставил рекорд роста
17:34, 19 сентября 2008Общество
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Рекордные падения уже позади?
Российский фондовый рынок сегодня закрылся рекордным ростом, сообщают сайты ведущих российских бирж.
Индекс ММВБ к 17.45 мск вырос на 28,69% - до 1098,95 пункта.
Индекс ММВБ к 18.00 мск поднялся на 22,39% - до 1295,91 пункта.
Как сообщал УНИАН, фондовые биржи ММВБ и РТС сегодня неоднократно объявляли о приостановке торгов из-за значительного роста индексов.
В последний раз торги были приостановлены до 17.15 мск по предписанию Федеральной службы РФ по финансовым рынкам.
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