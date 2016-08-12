В Харьковском горсовете показали, как будет выглядеть сквер на площади Свободы после реконструкции

Соответствующее фото Юрий Сидоренко разместил на своей странице в Facebook, отметив, что скверу вернут первоначальный вид – очертания круга, но при этом он будет очень "зеленым".

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Как сообщает местное издание Dozor.kharkov.ua, на этой неделе рабочие приступили к работам по реконструкции сквера. Среди работ, запланированных в рамках реконструкции, – обновление аллей, создание цветников, площадка из брусчатки на месте, где стоял памятник Ленину.