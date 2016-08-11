В России распространяют фейки о подготовке украинцами терактов на их территории - ГПСУ
На территории Курской области правоохранительными органами России размещены сообщения о розыске отдельных граждан Украины, которые якобы планируют осуществить теракты на территории РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Читайте такжеПограничники рекомендуют воздержаться от поездок в оккупированный Крым после провокации ФСБ
«В течение последних дней на территории приграничных с Украиной областей спецслужбами РФ принимаются меры умышленного нагнетания обстановки и обострения конфронтации между населением обеих стран. В частности, на территории Курской области правоохранительными органами России на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в аптеках, на автозаправочных станциях и в магазинах размещены сообщения о розыске отдельных граждан Украины, которые якобы планируют осуществить теракт на территории РФ. В сообщениях отмечается, что, по полученным ФСБ сведениям, граждане Украины в качестве террористов могут и планируют осуществить ряд террористических актов на территории центральной части России», - сообщил Слободян.
Он также отметил, что в Госпогранслужбе известны фамилии граждан, указанных в сообщениях, но озвучивать их он не будет. В то же время, по его словам, в ходе проверочных мероприятий установлено, что граждан, которые упоминаются в сообщениях, вообще не существует.