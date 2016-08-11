В России распространяют фейки о подготовке украинцами терактов на их территории - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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«В течение последних дней на территории приграничных с Украиной областей спецслужбами РФ принимаются меры умышленного нагнетания обстановки и обострения конфронтации между населением обеих стран. В частности, на территории Курской области правоохранительными органами России на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в аптеках, на автозаправочных станциях и в магазинах размещены сообщения о розыске отдельных граждан Украины, которые якобы планируют осуществить теракт на территории РФ. В сообщениях отмечается, что, по полученным ФСБ сведениям, граждане Украины в качестве террористов могут и планируют осуществить ряд террористических актов на территории центральной части России», - сообщил Слободян.

Он также отметил, что в Госпогранслужбе известны фамилии граждан, указанных в сообщениях, но озвучивать их он не будет. В то же время, по его словам, в ходе проверочных мероприятий установлено, что граждан, которые упоминаются в сообщениях, вообще не существует.