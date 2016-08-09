В Одессе на взятке задержали руководителя военного лицея

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 9 августа сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и следственного управления регионального главка Национальной полиции во время получения взятки задержали должностное лицо Одесского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

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«Сегодня педагог получил 10 тысяч гривень от гражданки за зачисление сына в лицей. В целом за указанную услугу руководитель учебного заведения получил 20 тысяч гривень, а при передаче второго транша был уличен правоохранителями», - сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Продолжаются первоочередные следственные действия.