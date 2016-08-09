В Одессе ко Дню города откроют восстановленный после пожара Музей футбола

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, второе рождение музея приурочат ко Дню города, который отмечается 2 сентября. Как отметили в мэрии, в настоящее время создатель Музея футбола и Клуба болельщиков футбола в Одессе Эммануил Ганев со своей командой единомышленников завершает работы по подготовке экспозиции во вновь созданном Музее футбола.

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Идею создания такого клуба-музея – единственного пока в Украине – Ганев впервые осуществил в 2009 году, однако в 2013 году сильный пожар почти полностью уничтожил музей.

Восстановленный Музей футбола откроется в сквере Истории футбола. К нему ведет Аллея кубков, где установлен главный элемент сквера Истории футбола - стела трем украинским обладателям «Золотого мяча»: Олегу Блохину, Игорю Беланову и Андрею Шевченко.

«Общая площадь спортивного комплекса составляет 1200 кв. метров», - отметили в пресс-службе.

В музее будет два больших зала: первый посвящен истории становления профессионального одесского футбола, начиная с 1878 года до сегодняшнего дня, а второй зал рассказывает об истории мирового футбола – здесь размещаются коллекции различных вещей именитых футболистов.

Кроме того, в новом Музее футбола возобновит работу и Клуб болельщиков футбола. Для встреч членов Клуба в середине зала установлен 10-метровый стол, а на стенах - 4 больших экрана. Здесь планируется проводить встречи, дебаты, просмотры матчей и телемосты с зарубежными коллегами.

Сегодня экспозиция музея насчитывает более 5 тыс. различных экспонатов: от афиш и плакатов начала прошлого века до футболок знаменитых футболистов, которые они обычно дарят болельщикам после исторических матчей.

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Как отметил Ганев, много болельщиков и ветеранов футбола уже ждут открытия музея.

«Потому что те мероприятия и встречи друзей, которые здесь проходили до пожара, были очень продуктивными и интересными как для любителей, так и для футбольных профессионалов. Наши зарубежные коллеги уже в курсе, что мы возобновляем работу и также с нетерпением ждут открытия», - рассказал Ганев.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года в Киевском районе Одессы на одном из рынков произошел пожар в кафе «Сказка», откуда огонь перекинулся на торговые павильоны по реализации строительных материалов, на общей площади 480 кв. м. Над кафе находился Музей футбола, в котором тогда сгорели тысячи редких экспонатов.