В Одессе завершили реконструкцию знаменитой скульптуры атлантов (фото)

Об этом говорится в сообщении Одесского горсовета

Отмечается, что вопрос о капитальном ремонте балкона над атлантами поднимался еще весной 2015 года. Однако, учитывая, что данное здание является памятником архитектуры и градостроительства, для начала работ по восстановлению дома необходимо было получить целый ряд разрешительных документов, провести экспертизу и разработать проектную документацию. В результате начало работ затянулось.

По словам специалистов, все несущие элементы, на которых держится балкон, находились в аварийном состоянии. Требовалось восстановить практически разрушенную розетку под балконом и отреставрировать скульптуры атлантов.

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В ходе ремонтных работ был произведен демонтаж старых балок под балконом и обустройство новых. Также производились реставрационные и отделочные работы, восстановление элементов декора.

Основной причиной разрушения Дома с атлантами специалисты называют ненадлежащую эксплуатацию здания. Внутрь балкона и скульптурной композиции через поврежденную систему водоотведения, а также в результате дождей и таяния снега попадала вода, что постепенно привело к деформации и разрушению объекта изнутри.

Кроме того, дом ни разу не подвергался текущему или капитальному ремонту. Последний косметический ремонт здания проводился в 2008 году.

Все работы выполнялись за счет средств, выделенных из городского бюджета.

Дом Фальц-Фейна (Дом с атлантами) — памятник архитектуры и градостроительства, построенный архитекторами Львом Влодеком и Семеном Ландесманом в 1899 году.

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Дом с атлантами признан одним из 4 самых красивых зданий Одессы и считается наиболее впечатляющим из творений Влодека.

5-этажный дом известен благодаря скульптуре работы Товия Фишеля, изображающей двух атлантов, удерживающих звездный глобус. Двух гигантов архитектор расположил нетрадиционно - они отделены от стен здания, тела их напряжены и согнулись под тяжестью небесного свода, на котором покоится балкон начинающегося со 2-го этажа эркера.

Особняк принадлежал семье Фальц-Фейнов и служил доходным домом. Представляет собой совокупность двух строений, расположенных сейчас под №5 и №7 по улице Гоголя, и составляющих в целом единый архитектурный ансамбль.