День шахтера и День города проходят в Донецке по сокращенной программе

Сегодня в Донецке в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 по сокращенной программе прошли торжества по случаю Дня шахтера и Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, с утра в центре города состоялся городской спортивный праздник: на главной улице Артема прошел массовый легкоатлетический пробег "Алые розы Донецка".

На бульваре Пушкина прошла городская выставка цветов "Барви Донеччини", а в сквере у горсовета - 8-й международный фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур-2006".

Кроме того, поздравить земляков с праздником из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга приехали представители землячеств донбассовцев, а также депутаты Госдумы России, Мосгордумы, представители правительства Москвы во главе с депутатом Госдумы, народным артистом СССР Иосифом КОБЗОНОМ и заместителем председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Владимиром ЧУРОВЫМ.