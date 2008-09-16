В Херсоне из-за водоканала без воды остались 78 многоквартирных домов

“Херсоноблэнерго” 15 сентября отключило часть системы водоснабжения “Херсонгорводоканала” от электроснабжения, что привело к прекращению подачи воды в 78 многоквартирных домов города.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, в частности, в результате отключения электропитания от 14 Центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 18 скважин, частично прекращено снабжение питьевой водой многоэтажек в микрорайонах Таврический, ХБК, по ул. С.Разина, И.Кулика, пер. Казацкому.

Отключение Херсонского горводоканала произошло из-за его долгов перед “Херсоноблэнерго” в сумме до 0,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее, 9 сентября, “Херсоноблэнерго” уже отключило от энергоснабжения здание управления горводоканала вместе с центральной диспетчерской этого учреждения.