Президент в музее-усадьбе Франко в Нагуевичах

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о предоставлении статуса национальных музею Ивана Франко в селе Нагуевичи Дрогобычского района Львовской области и Львовскому музею Ивана Франко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с прессой на торжествах по случаю 150-летия Ивана Франко в музее-усадьбе в Нагуевичах.

Отвечая на вопрос, когда будет издан указ об учреждении Национальной премии имени Ивана Франко, Президент сообщил, что «сегодня существует четыре отличия имени Франко. Нужно эти дочерние проекты объединить в один проект, и тогда вести речь о единой премии».

Кроме того, как отметил В.ЮЩЕНКО, актуальна подготовка распоряжений об издании 100-томного сборника произведений Ивана Франко и других материалов, связанных с творчеством писателя.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, выступая на торжествах в Нагуевичах, В.ЮЩЕНКО поблагодарил жителей села за то, что они хранят память об Иване Франко, подчеркнув, что музей-заповедник остается «святым местом для каждого патриота».

В.ЮЩЕНКО отметил роль Ивана Франко как выдающегося украинского державотворца, сравнив его с Михаилом Грушевским. «В конце ХІХ столетия и в начале ХХ столетия так много и так удачно об Украинском государстве никто не говорил», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что одной из ведущих тем творчества Ивана Франко как писателя было национальное единство и понимание. «Франко умолял, просил быть украинцами всей родной земли, а не украинцем галицким или буковинским», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент сосредоточился на вызовах, стоящих сегодня перед украинской нацией и политической элитой Украины. Это консолидация нации вокруг ключевых ценностей, среди которых украинский язык, соборность государства, создание поместной православной церкви. Главный вызов для Украины на сегодня, убежден Президент, – европейская интеграция.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Украина даст достойный ответ на эти вопросы, отметив в то же время, что для этого нужна добрая воля всех граждан, независимо от того, какой регион они представляют.

Глава государства осмотрел музей-усадьбу родителей Ивана Франко и возложил цветы к памятнику писателю.

Кроме того, в Нагуевичах состоялась церемония погашения юбилейной почтовой марки «150 лет со дня рождения Ивана Франко». В.ЮЩЕНКО поставил на ней штемпель и расписался на конверте.

Вместе с главой государства в праздновании принимают участие министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВЫЙ, председатель Львовской облгосадминистрации Петр ОЛИЙНЫК, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий ПАВЛЫЧКО.