Командующий ВМС Украины участвует в праздновании Дня шахтера

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ сегодня в Донецке по приглашению руководства области и города принимает участие в торжествах по случаю Дня шахтера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает телерадиокмпания ВМС „Бриз”.

По информации „Бриза”, между горняками и военными моряками существует давнее сотрудничество, базирующееся на шефских отношениях. Донецкая область оказывает активную помощь именным кораблям и судам обеспечения, в частности, таким как корабль управления „Донбасс”, десантный корабль на воздушной подушке „Донецк”, тральщик „Мариуполь”, средний морской транспорт „Горловка”. В свое время именно поддержка шефов из Донецкой области в значительной мере способствовала возобновлению технической готовности этих кораблей, которые вошли в состав ВМС (кроме „Донецка”) после раздела Черноморского флота СССР. Кроме того, в ВМС Украины служили и служат тысячи юношей из Донецкой области.

В свою очередь, украинский флот дважды в год в Севастополе принимает специальные поезда с детьми из Донецка и области, которые здесь посещают корабли и части флота, знакомятся с достопримечательностями города-героя Севастополя.