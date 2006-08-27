Ющенко отбыл во Львовскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой во Львовскую область.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, планируется, что В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю 150-й годовщины со дня рождения Ивана Франко, в частности, посетит музей-заповедник Ивана Франко в селе Нагуевичи и возложит цветы к его могиле на Лычаковском кладбище во Львове.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном собрании по случаю юбилея Ивана Франко, где должен вручить государственные награды.