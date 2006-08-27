Адвокаты: через два месяца Лазаренко уже будет свободен

Жалоба адвокатов бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО на приговор американского суда будет подана в апелляционный суд 9-го округа до 29 сентября 2006 года.

Об этом говорится в заявлении адвоката П.ЛАЗАРЕНКО Евгении КОЛОДИЙ, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии «Громада».

Е.КОЛОДИЙ отмечает, что после консультаций, проведенных с американскими адвокатами П.ЛАЗАРЕНКО Дороном ВАЙНБЕРГОМ, Денисом РИОРДАНОМ и Доном ХОРГАНОМ, она уполномочена заявить: «Американские защитники П.ЛАЗАРЕНКО были готовы к подобному развитию событий, но в то же время отмечают, что все обвинения П.ЛАЗАРЕНКО в США были подготовлены и представлены украинской прокуратурой во время правления г-на КУЧМЫ. Обвинения против нашего подзащитного были исключительно избирательными и политически мотивированными».

Как указывает Е.КОЛОДИЙ, «процедура рассмотрения апелляционной жалобы занимает определенное время. Однако в течение последних полутора лет американским адвокатам удалось собрать все материалы, которые позволят значительно сократить сроки рассмотрения дела в апелляционном суде. Они абсолютно уверены, что дело ЛАЗАРЕНКО апелляционным судом будет полностью закрыто, для этого имеются все юридические основания».

«Назначенное приговором суда наказание составляет 108 месяцев (9 лет) заключения. Со слов американских адвокатов, отбытие наказания по федеральным осуждениям предусматривает 85% назначенного судом срока, в нашем случае это минус 16,2 месяца. 52 месяца П.ЛАЗАРЕНКО уже отбыл под арестом, и этот срок засчитан судом. Из оставшихся 40 месяцев наш подзащитный 38 месяцев находился под домашним арестом. Адвокаты уверены, что данный срок также будет зачтен в качестве отбытого наказания», говорится в заявлении.

Вопрос об отсрочке вступления в силу приговора будет рассмотрен 29 сентября нынешнего года. Основания для положительного решения вопроса, по мнению американских адвокатов, достаточны, отмечает Е.КОЛОДИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа суд в США вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО, определив меру наказания - 9 лет заключения (108 месяцев) и штраф в 10 миллионов долларов за вымогательство денег и попытку их отмывания.

Американская прокуратура требовала приговорить П.ЛАЗАРЕНКО к 18 годам заключения и заставить его выплатить 66 миллионов долларов.

После ареста в 1999 году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме в США в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов. Вынесение приговора по делу бывшего украинского премьера несколько раз откладывали, последний раз это произошло неделю назад.