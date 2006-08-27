Правительство возродит престиж шахтерской профессии

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником – Днем шахтера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в приветствии говорится, что шахтеры «избрали делом своей жизни благородную миссию - давать стране тепло и свет. Сегодняшний праздник - это радость трудовых успехов, почтение вашего ежедневного подвига».

«Вы годами спускались под землю и выдавали на-гора уголь, не всегда получая достойное вознаграждение за такой тяжелый и опасный труд. Верю, что, объединив наши усилия, мы возродим престиж шахтерской профессии, сможем гарантировать нашим угольщикам достойную социальную защиту и безопасность труда. Мы имеем все для решения этих задач», - заверил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал горнякам крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в их домах, трудовых свершений во имя Украины.