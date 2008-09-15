Две трети пожарной техники в Киеве пора менять

Приблизительно 60-70% пожарной техники Киева нуждается в обновлении или ремонте, заявил журналистам начальник ГУ МЧС Украины в Киеве Виктор БОСАК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в этом году за счет инвесторов киевский гарнизон МЧС закупил 26 единиц современной пожарно-спасательной техники для проведения основных и специальных работ во время возникновения пожаров или других чрезвычайных ситуаций.

Как отметил В.БОСАК, с начала года в Киеве возникло более 55 пожаров в высотных домах и домах повышенной этажности, что говорит о том, что городу не хватает высотной техники для гашения пожаров.

Как объяснили УНИАН в пресс-службе столичного управления МЧС, сегодня в Киеве насчитывается 1905 высотных домов и 250 домов повышенной этажности (более 17 этажей). Кроме того, проектируются и строятся жилые и общественные дома в 35-50 этажей, в связи с чем спасателям будет тяжело с помощью существующих автолестниц гасить пожары в таких домах.

На сегодня в столичном гарнизоне МЧС насчитывается одна 54-метровая автолестница, две автолестницы длиной 50 метров и еще три коленных подъемника с высотой подъема до 30 метров.

Впрочем, недавно, отметил В.БОСАК, за счет инвесторов в столице был приобретен подъемник с высотой подъема до 90 метров.

В то же время пожарно-спасательной службе города необходимо еще как минимум десять автолестниц и автоподъемников высотой подъема более 50-74 метров и четыре коленных подъемника высотой 101 метр иностранного производства.

Также для подачи воды на гашение пожаров в высотных домах нужно десять специальных пожарных автомобилей с насосами высокого давления, поскольку без этого спасать людей и гасить пожары в домах высотой 27-33 этажа будет сложно.

Отвечая на вопрос журналистов об участии столичной мэрии в материально-техническом обеспечении киевских спасателей, В.БОСАК сказал, что бюджетом Киева, в соответствии со специальной программой, на этот год предусмотрено 3,6 млн. грн.

По его словам, в отличие от других пожарно-спасательных гарнизонов Украины, Киев обеспечен специальной техникой значительно лучше.