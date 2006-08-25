С пищевым отравлением госпитализированы 14 детей

В Бердянске Запорожской области в оздоровительном лагере отравились 14 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 17 часов в инфекционное отделение Бердянской городской больницы с подозрением на пищевую токсикоинфекцию госпитализированы 14 детей в возрасте 10-14 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере „Разведчик недр”. Всего там оздоравливаются 450 детей.

По состоянию на 25 августа течение болезни - средней степени тяжести. Специалистами городской и областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.