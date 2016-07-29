Порошенко подписал закон о дополнительных гарантиях трудоустройства участников АТО

По этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что закон, принятый Верховной Радой 7 июля 2016 года, направлен на улучшение социальной защиты участников антитеррористической операции.

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Изменения в ст. 14 закона "О занятости населения" расширяют перечень категорий граждан, которые имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, и включают в него участников боевых действий, указанных в п. 19 и 20 ч. 1 ст. 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В частности, это касается лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Изменения касаются только лиц, которые зарегистрированы в государственной службе занятости и находятся на учете как безработные.

"Реализация положений закона будет способствовать трудоустройству участников антитеррористической операции, поскольку согласно ст. 26 закона "О занятости населения» работодателю, который трудоустроит на новое рабочее место по направлению Государственной службы занятости отмеченных лиц сроком не менее чем на два года, ежемесячно компенсируются фактические расходы в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.