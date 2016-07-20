УПЦ КП призывает не применять насилие к участникам "крестного хода"
Спикер Киевской патриархии УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) не исключает провокаций во время "крестного хода" УПЦ Московского патриархата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
"Мы призываем всех тех, кто считает, что это шествие является чем-то нехорошим, ни в коем случае не применять никакого насилия. И не поддаваться на никакие провокации. Потому что мы не исключаем того, что одним из вариантов развития событий вокруг этого шествия ее кураторы из России имеют какие-то провокации", - сказал архиепископ и добавил, что "они в этом являются мастерами – делать какие-то горькие плохие вещи".
Он подчеркнул необходимость содействия тому, чтобы мероприятие Московского патриархата завершилось мирно.
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"Надеемся, что правоохранительные органы проявляют и будут проявлять достаточную бдительность и внимание для того, чтобы предупредить любые попытки провокаций", - отметил спикер.
Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал "крестный ход за мир", организованный УПЦ МП. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».