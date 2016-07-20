УПЦ КП призывает не применять насилие к участникам "крестного хода"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Мы призываем всех тех, кто считает, что это шествие является чем-то нехорошим, ни в коем случае не применять никакого насилия. И не поддаваться на никакие провокации. Потому что мы не исключаем того, что одним из вариантов развития событий вокруг этого шествия ее кураторы из России имеют какие-то провокации", - сказал архиепископ и добавил, что "они в этом являются мастерами – делать какие-то горькие плохие вещи".

Он подчеркнул необходимость содействия тому, чтобы мероприятие Московского патриархата завершилось мирно.

Читайте такжеПоявилось видео, как в Житомире активисты не пропустили "крестный ход" УПЦ МП

"Надеемся, что правоохранительные органы проявляют и будут проявлять достаточную бдительность и внимание для того, чтобы предупредить любые попытки провокаций", - отметил спикер.

Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал "крестный ход за мир", организованный УПЦ МП. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».