На Днепропетровщине суд арестовал чиновника времен Януковича, назначив залог в 10 миллионов гривен

12:07, 18 июля 2016
Общество
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На Днепропетровщине 17 июля суд арестовал экс-директора ГП «Днепропетровский облавтодор», задержанного по подозрению в растрате бюджетных средств, с возможностью внесения залога в размере почти 10 млн грн.

Посадовцю часів Януковича прокуратура інкримінує розтрату державного майна / Фото УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, соответствующее решение вчера принял Дзержинский райсуд Кривого Рога.

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Бывшему чиновнику времен президентства Виктора Януковича прокуратура инкриминирует растрату государственного имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УКУ.

Как сообщал УНИАН, экс-чиновник подозревается в растрате 10 млн грн государственных средств в 2013 году - он был объявлен в розыск и задержан 15 июля на границе Украины с Польшей.

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