На Днепропетровщине суд арестовал чиновника времен Януковича, назначив залог в 10 миллионов гривен
12:07, 18 июля 2016Общество
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На Днепропетровщине 17 июля суд арестовал экс-директора ГП «Днепропетровский облавтодор», задержанного по подозрению в растрате бюджетных средств, с возможностью внесения залога в размере почти 10 млн грн.
Чиновнику прокуратура инкриминирует растрату государственного имущества / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, соответствующее решение вчера принял Дзержинский райсуд Кривого Рога.
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Бывшему чиновнику времен президентства Виктора Януковича прокуратура инкриминирует растрату государственного имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УКУ.
Как сообщал УНИАН, экс-чиновник подозревается в растрате 10 млн грн государственных средств в 2013 году - он был объявлен в розыск и задержан 15 июля на границе Украины с Польшей.
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