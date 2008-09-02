Ликвидирована сеть по продаже электронных баз госорганов

Сотрудниками СБУ в Киеве разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, которая занималась копированием и реализацией на магнитных носителях электронных баз данных с конфиденциальной информацией, которая является собственностью государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, под видом реализации на рынке "Петровка" легальной продукции - лицензионных видео- и аудиодисков, программного обеспечения и тому подобного злоумышленники нелегально сбывали компакт-диски с электронными базами данных с информацией о юридических лицах, сведениями об экспортно-импортных операциях субъектов ведения хозяйства.

Одного из реализаторов компьютерного продукта оперативники задержали в конце прошлой недели "на горячем". Инженер-программист по образованию, 27-летний житель Киевской области продавал базы Государственной таможенной службы, Госкомстата и Государственной налоговой администрации (юридические лица). За каждый лазерный диск дельцы просили по 500 долларов США.

ГУ СБУ в Киеве и Киевской области возбудило уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях данной информации).