Пожар со взрывами в арсенале под Лозовой начался с кучи мусора?

Причиной возникновения пожара на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины могло стать возгорание мусорной свалки на территории воинской части А0829, где размещен арсенал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору по Харьковской области, к такому предварительному заключению пришла комиссия Госгорпромнадзора, которая была создана по поручению Кабинета министров Украины и осуществляет расследование причин возникновения пожара в в/ч А0829.

По данным пресс-службы, накануне комиссия провела опрос свидетелей и взяла объяснения у руководителей агропредприятий, земли которых граничат со складом, и должностных лиц предприятий газового и водопроводного хозяйства Лозовой. Установлено, что на полях, прилегающих к арсеналу, зерновые культуры не росли, на этих землях посеяны технические культуры, которые еще находятся в периоде вегетации и являются пожаробезопасными. Работники коммунальных предприятий огненные работы на территории воинской части не проводили.

Исходя из этих данных, комиссия считает, что внешняя территория, прилегающая к воинской части, не могла быть причиной возникновения пожара на арсенале. Опираясь на показания свидетелей происшествия, предварительное расследование пришло к выводу, что самым вероятным местом возникновения пожара могла быть мусорная свалка хозяйственно-бытовых отходов на территории воинской части.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области возник 27 августа в 2008 г. около 16.00. Огонь повлек взрывы боеприпасов. По состоянию на 2 сентября пожар ликвидирован. По оперативной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована. Пиротехники продолжают расчищать прилегающую к арсеналу территорию от боеприпасов и их обломков.