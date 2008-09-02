В Херсоне будут менять мусор на арбузы и дыни

Жители Херсона в рамках акции "Сделаем родной город чище!" смогут обменять бытовые отходы (мусор) на арбузы и дыни.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, пункты обмена бахчевых культур на бытовые отходы будут работать в субботу, 6 сентября, с 9.00 до 14.00 в центре города, Таврическом микрорайоне, микрорайоне Жилпоселка, районе хлопкового комбината. Планируется обменять на мусор четыре грузовика арбузов и дынь. Собранный мусор будет вывезен на полигон твердых бытовых отходов.

Акция будет проводиться по инициативе главы Херсонской областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА.