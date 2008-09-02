Министр образования: вымогательства в школе не должно быть

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК не считает, что руководству школ нужно запретить формировать фонды для своих учебных заведений за счет средств родителей и других благотворителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции.

И.ВАКАРЧУК отметил, что такие фонды «не узаконены», в то же время добавил: «Я не могу сказать, что эти специальные счета нужно запрещать, потому что речь идет не только о родителях, но и выпускниках этих школ и людей, которые хотят поддержать школу». На вопрос журналистов, можно ли считать, что такой сбор средств является незаконным, И.ВАКАРЧУК ответил: “это инициатива родителей, или учителей… Я не могу по-другому сказать».

При этом он отметил, что «вымогательства» в школе не должно быть. И поэтому, по его словам, сам бюджет школы «должен создаваться лишь из местных бюджетов, или через государственный бюджет, через субвенции».